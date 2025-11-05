Johnson Controls est attendu en hausse sensible à Wall Street, après la publication de ses résultats annuels d'où ressort un BPA ajusté de 3,76 dollars, supérieur donc à sa dernière fourchette cible annuelle qui allait de 3,65 à 3,68 dollars.
Sur son seul 4e trimestre 2024-25, le groupe de technologies pour le bâtiment a engrangé un BPA ajusté de 1,26 dollar, pour des revenus en croissance de 3% à 6,4 milliards (+4% en organique).
'Notre leadership technologique en solutions de refroidissement et décarbonation des centres de données continue de nous distinguer, alors que les clients demandent de plus en plus de l'innovation révolutionnaire', explique son CEO Joakim Weidemanis.
Fort d'un carnet de commandes de 15 milliards de dollars, Johnson Controls anticipe pour l'exercice qui commence un BPA ajusté de l'ordre de 4,55 dollars et une croissance organique de ses revenus dans le milieu de la plage à un chiffre.
Johnson Controls International Plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la régulation et à la sécurisation des bâtiments. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- équipements, systèmes et services de régulation, de gestion intégrée et de sécurité des bâtiments (77,9%) : systèmes de réfrigération, de ventilation, de climatisation, de chauffage, systèmes de contrôle d'accès, anti-intrusion, de vidéo-surveillance, dispositifs de sécurité et de protection et des systèmes de détection et de suppression du feu, etc. à destination des bâtiments commerciaux et industriels. Le groupe propose parallèlement des services d'installation et de maintenance. Le CA par zone géographique se ventile entre Amérique du Nord (63,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique-Amérique latine (24%) et Asie-Pacifique (12,5%) ;
- systèmes de chauffage, de climatisation, de réfrigération, de protection contre l'incendie et de sécurité pour des applications résidentielles et commerciales (22,1%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (69,6%) et de services (30,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (57,4%), Europe (19,6%), Asie-Pacifique (12,4%) et autres (10,6%).
