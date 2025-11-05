Johnson Controls International a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices supérieures aux attentes pour l’exercice 2026, grâce à la demande soutenue en équipements industriels et de bâtiment, notamment en provenance des centres de données. Le groupe, qui fabrique notamment des systèmes de refroidissement liquide pour équipements informatiques ainsi que des dispositifs de sécurité et de lutte contre l’incendie, bénéficie de l’essor de l’intelligence artificielle qui accélère la construction de nouvelles infrastructures numériques.

L’entreprise, basée à Cork en Irlande, prévoit un bénéfice ajusté de 4,55 dollars par action pour l’exercice 2026, au-dessus des 4,43 dollars anticipés par le consensus établi par LSEG. À la suite de cette annonce, le titre gagnait 4,5% dans les échanges avant l’ouverture de Wall Street.

Au quatrième trimestre de son exercice 2025, Johnson Controls a enregistré un chiffre d’affaires de 6,44 milliards de dollars, en hausse de 3,1% sur un an. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 1,26 dollar, dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,20 dollar. Ces résultats confirment la dynamique positive du groupe sur les marchés à forte intensité technologique, soutenus par l’industrialisation rapide des solutions liées à l’IA.