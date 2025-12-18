Johnson & Johnson a obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour le système embolique liquide TRUFILL n-BCA pour le traitement de l'hématome sous-dural chronique symptomatique.
La cSDH est souvent causée par un léger traumatisme crânien qui entraîne des saignements entre la dure-mère et les membranes arachnoïdiennes, en particulier chez les personnes âgées et sous traitement anticoagulant.
L'embolisation de la MMA offre une approche endovasculaire peu invasive en ciblant de petits vaisseaux cérébraux supposés contribuer à la persistance et à la régénération des hématomes.
Cette approbation est confirmée par les résultats de l'essai contrôlé randomisé MEMBRANE, qui a évalué la sécurité et l'efficacité de l'embolisation de la MMA chez les patients atteints de cSDH.
" Cette approbation renforce la valeur durable de TRUFILL n-BCA et notre engagement à fournir des technologies innovantes qui améliorent les résultats pour les patients et traitent des affections neurovasculaires complexes ", a déclaré Christian Cuzick, président de Worldwide Neurovascular, Johnson & Johnson MedTech.
Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2024, Johnson & Johnson dispose de 64 sites de production implantés aux Etats-Unis (23), en Amérique du Nord (7), en Europe (21), en Afrique et Asie-Pacifique (13).
56,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
