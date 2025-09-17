Johnson & Johnson dévoile des résultats positifs dans le psoriasis

Johnson & Johnson annonce de nouvelles données de phase 3 sur l'icotrokinra, un peptide oral ciblant le récepteur IL-23, présentées au congrès EADV 2025.



Les études ICONIC-ADVANCE 1 et 2 démontrent sa supériorité face au deucravacitinib chez des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, avec des taux de clairance cutanée complète significativement plus élevés dès la semaine 16 et renforcés à la semaine 24. Les effets indésirables sont restés comparables au placebo et inférieurs au deucravacitinib.



L'étude ICONIC-LEAD, incluant adultes et adolescents, confirme une efficacité durable jusqu'à 52 semaines. Chez les adultes, 84% des patients maintiennent une réponse PASI 90 contre 21% sous placebo. Chez les adolescents, 86% atteignent PASI 90 après un an de traitement.



Linda Stein Gold, investigatrice principale de l'étude, souligne le 'potentiel de ce traitement oral novateur à offrir une nouvelle option attractive'. Johnson & Johnson a également lancé ICONIC-ASCEND, premier essai comparant un traitement oral à un biologique injectable (ustekinumab) dans le psoriasis.