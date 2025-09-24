Johnson & Johnson Foundation renforce son engagement en Afrique

La Johnson & Johnson Foundation annonce un nouvel investissement de 5 MUSD dans le fonds Africa Frontline First (AFF) Catalytic Fund, portant son engagement total à 20 MUSD. Ce fonds, hébergé par le Global Fund to Fight AIDS, TB & Malaria, vise à former et déployer 200 000 agents de santé communautaires professionnels (CHW) au sein des systèmes de santé africains.



Depuis 2022, l'AFF Catalytic Fund a mobilisé 220 MUSD et permis l'intégration de 68 000 CHW dans 8 pays, impactant 40 millions de personnes. Vanessa Broadhurst, vice-présidente exécutive de Johnson & Johnson, souligne que renforcer ce corps de métiers 'a le potentiel de sauver des millions de vies et de poser les bases de systèmes de santé locaux plus solides'.



Peter Sands, directeur exécutif du Global Fund, salue cet investissement supplémentaire, estimant qu'il permettra de professionnaliser et rémunérer davantage les CHW, essentiels pour améliorer l'accès aux soins en Afrique.