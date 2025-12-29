Johnson & Johnson interrompt une étude de phase 2b dans la dermatite atopique
Les résultats intermédiaires de l'étude n'ont pas été concluants, l'analyse planifiée n'ayant pas atteint les critères d'efficacité fixés.
Publié le 29/12/2025 à 11:52
Le traitement de cette maladie inflammatoire chronique de la peau, le plus souvent d'origine immuno-allergique. a toutefois été bien toléré par les patients, assure le laboratoire.
Le groupe souligne son engagement à poursuivre le développement de son portefeuille de candidats cliniques et précliniques dans cette pathologie chronique, qui touche plus de 100 millions de personnes dans le monde.
Le titre a progressé de 0,6% au cours des cinq derniers jours et affiche une progression de plus de 43% depuis le début de l'année.