Johnson & Johnson lance un nouveau cathéter en Europe

Johnson & Johnson annonce le lancement européen du Shockwave Javelin Peripheral IVL Catheter, une plateforme de lithotripsie intravasculaire (IVL) destinée à traiter les lésions calcifiées sévères chez les patients atteints de maladie artérielle périphérique (PAD).



Le dispositif, doté d'un émetteur unique placé à l'extrémité du cathéter, présente un profil de sécurité et d'efficacité comparable aux cathéters IVL existants.

La PAD touche environ 230 millions de personnes dans le monde, dont 15 millions en Europe. Sa forme la plus sévère, l'ischémie chronique menaçant le membre (CLTI), entraîne un taux d'amputation de 40% à un an et une mortalité de 50% à cinq ans.



Le Dr Narayanan Thulasidasan, consultant en radiologie interventionnelle à Londres, souligne que le cathéter aide à traiter des lésions 'incrossables' difficiles d'accès sous le genou. Le Dr Ashish Patel ajoute que cette innovation comble une lacune critique dans la prise en charge de la CLTI.



Nick West, directeur médical de Shockwave Medical, précise que le développement du dispositif s'appuie sur les retours des praticiens afin de renforcer une offre IVL couvrant l'ensemble de l'anatomie périphérique.