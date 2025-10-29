Johnson & Johnson mise sur l'IA physique pour accélérer l'innovation robotique

Johnson & Johnson MedTech annonce des avancées dans le développement de ses systèmes robotiques grâce à l'intégration de technologies d'intelligence artificielle (IA) physique. Ces solutions permettent de créer des environnements simulés afin d'accélérer l'innovation, d'optimiser les flux cliniques et d'améliorer la formation des équipes médicales.



Le groupe utilise la simulation par IA pour la plateforme MONARCH dédiée à l'urologie, en collaboration avec NVIDIA (Isaac for Healthcare et Omniverse), afin de générer des jumeaux numériques haute fidélité et de modéliser des procédures sur calculs rénaux.



Neda Cvijetic, responsable mondiale R&D Robotique et Numérique, souligne que ces simulations permettront de 'débloquer les capacités de l'IA physique' et d'améliorer la précision des systèmes.



La commercialisation aux États-Unis de la plateforme MONARCH pour l'urologie est prévue en 2026. Elle complétera l'offre existante de robotique assistée pour la bronchoscopie, déjà dotée d'un logiciel de navigation optimisé par IA.