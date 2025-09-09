Johnson & Johnson nomme John Morikis à son conseil d'administration
Publié le 09/09/2025 à 17:15
Joaquin Duato, président-directeur général de Johnson & Johnson, salue 'un dirigeant aguerri des multinationales, doté d'une expertise des marchés mondiaux et des chaînes d'approvisionnement complexes'.
John Morikis, qui a dirigé Sherwin-Williams pendant huit ans comme CEO et en a renforcé le leadership mondial, déclare être 'honoré de rejoindre Johnson & Johnson' et prêt à contribuer à sa stratégie de long terme.
Morikis siège également aux conseils de UPS, General Mills et Whirlpool, et préside celui de University Hospitals Health System.