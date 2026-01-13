Johnson & Johnson présente ses avancées contre la dépression au congrès de l'ACNP

Le groupe pharmaceutique a dévoilé des données cliniques majeures issues de ses essais de Phase 3, confirmant l'efficacité de son portefeuille dans le traitement des formes sévères de dépression.

A l'occasion du 64e congrès annuel de l'ACPN (American College of Neuropsychopharmacology), qui se tient du 12 au 15 janvier à Nassau (Bahamas), Johnson & Johnson a dévoilé onze travaux de recherche soulignant les avancées de son portefeuille en santé mentale.



Les analyses de Phase 3 portant sur le CAPLYTA (lumateperone) ont notamment démontré l'efficacité de ce traitement pour obtenir la rémission chez les patients souffrant de Trouble Dépressif Majeur (TDM) lorsqu'il est utilisé en traitement d'appoint.



Parallèlement, le seltorexant, une thérapie expérimentale de premier plan, affiche un profil métabolique et de tolérance supérieur à la quététiapine à libération prolongée pour les patients atteints de TDM avec insomnie.



Enfin, des analyses post-hoc confirment l'impact positif du spray nasal SPRAVATO (eskétamine) sur l'anhédonie - l'incapacité à ressentir du plaisir - dans les cas de dépression résistante au traitement (DRT).



Bill Martin, responsable mondial des neurosciences, affirme que ces données visent à "redéfinir les normes de soins" grâce à l'intégration d'outils de précision pilotés par l'intelligence artificielle.



A une quinzaine de minutes de l'ouverture de Wall Street, le titre évolue à l'équilibre.