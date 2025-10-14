Johnson & Johnson a annoncé mardi la séparation prochaine de sa division orthopédique DePuy Synthes, qui deviendra une entreprise indépendante d’ici 18 à 24 mois. Cette scission, la deuxième du groupe après la création de Kenvue en 2023, vise à concentrer J&J sur ses activités à forte croissance, notamment l’oncologie, l’immunologie, les neurosciences, la chirurgie, les soins oculaires et les maladies cardiovasculaires. La division orthopédique, qui génère environ 9,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, sort du périmètre stratégique du groupe, selon le directeur financier Joe Wolk, qui privilégie une séparation exonérée d’impôt.

En parallèle, J&J a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2025, désormais estimé entre 93,5 et 93,9 milliards de dollars, au-dessus des attentes de Wall Street. Les résultats du troisième trimestre ont dépassé les prévisions, avec un chiffre d’affaires de 23,99 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 2,80 dollars par action. Les ventes pharmaceutiques ont progressé de 6,8% à 15,56 milliards de dollars, soutenues par le traitement contre les cancers du sang Darzalex. La division des dispositifs médicaux a également enregistré une hausse de 6,8% à 8,43 milliards, tirée par les produits d’électrophysiologie.

Pour le conglomérat américain, cette réorganisation marque une nouvelle étape dans sa stratégie de recentrage sur les segments les plus innovants et rentables, dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur des technologies médicales et biopharmaceutiques. Le titre perd près de 2% dans la séance mais enregistre une performance de +29,50% depuis le début de l'année.