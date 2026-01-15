Johnson & Johnson : un outil 3D au service de la chirurgie esthétique

Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes.

Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour sa gamme Mentor, un outil de simulation 3D en temps réel destiné aux chirurgiens plasticiens.



Cette solution permet de visualiser les résultats potentiels d'une augmentation mammaire sur la propre morphologie de la patiente en seulement 60 secondes. L'objectif est de remplacer les méthodes analogiques traditionnelles (gabarits physiques) par un rendu personnalisé pour réduire l'anxiété liée au résultat final.



Alenka Brzulja, présidente mondiale de la division Esthétique, précise que cet outil "apporte de la clarté au processus de décision". Les études citées par le groupe montrent des résultats probants : les cliniques utilisant l'application affichent des taux de conversion (passage à l'acte chirurgical) grimpant jusqu'à 87%, contre une moyenne nettement inférieure pour les consultations classiques.