Johny Srouji, vice-président senior en charge des technologies matérielles d’Apple et figure centrale du développement des puces maison, a démenti lundi les rumeurs évoquant un départ imminent. Dans une note interne adressée à ses équipes, il affirme : "J’aime mon équipe, et j’aime mon travail chez Apple", contredisant ainsi un article de Bloomberg selon lequel il aurait récemment discuté de son avenir avec Tim Cook.

Cette mise au point intervient alors qu’Apple traverse une phase de renouvellement marquée par plusieurs départs de haut niveau. John Giannandrea, responsable de l’intelligence artificielle, a récemment annoncé sa démission. Alan Dye, chef du design des interfaces utilisateurs, rejoint pour sa part Meta. À cela s’ajoutent les départs confirmés de Kate Adams, directrice juridique, et de Lisa Jackson, responsable des questions environnementales et sociétales, toutes deux membres de l’équipe rapprochée de Tim Cook.

Dans ce contexte de remaniement de la haute direction, la déclaration de Srouji vise à réaffirmer la continuité au sein d’une division stratégique pour Apple. Responsable des puces maison, utilisées dans les iPhone, iPad et Mac, Srouji incarne une compétence clé dans la stratégie d’intégration verticale du groupe. Son maintien à ce poste est un signal de stabilité important pour l’avenir technologique d’Apple.