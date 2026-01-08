Joris Silon nommé responsable des relations investisseurs d'AstraZeneca
AstraZeneca annonce la nomination de Joris Silon comme nouveau responsable des relations investisseurs. Dans ses nouvelles fonctions, il succédera à Andy Barnett le 1er mars 2026 et sera basé à Cambridge, au Royaume-Uni.
Publié le 08/01/2026 à 14:06 - Modifié le 08/01/2026 à 14:09
"Je suis ravie qu'un leader aussi expérimenté et talentueux que Joris dirige notre équipe des relations investisseurs à travers notre prochaine vague de croissance", commente Aradhana Sarin, la directrice financière d'AstraZeneca.