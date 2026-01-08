Joris Silon va ainsi quitter la présidence d'AstraZeneca US, "où il a dirigé et apporté une croissance significative à l'entreprise sur son plus grand marché". Depuis son entrée dans le groupe en 2000, il a occupé des postes de direction en Asie, en Europe et aux Etats-Unis.

"Je suis ravie qu'un leader aussi expérimenté et talentueux que Joris dirige notre équipe des relations investisseurs à travers notre prochaine vague de croissance", commente Aradhana Sarin, la directrice financière d'AstraZeneca.