José Antonio Barrionuevo nommé futur directeur financier d'IAG

Dans un document réglementaire, International Airlines Group (IAG) annonce que Nicholas Cadbury a décidé de quitter son poste actuel de directeur financier (CFO), ainsi que le groupe, à compter de juin 2026 : il sera alors remplacé par José Antonio Barrionuevo.

Pour rappel, José Antonio Barrionuevo exerce depuis juillet 2023 les fonctions de directeur financier et de la transformation chez British Airways, l'une des principales filiales d'IAG avec Iberia et Vueling.



Il a rejoint le transporteur aérien anglo-espagnol en 2013 en tant que directeur de la stratégie et de la transformation chez Iberia et a occupé divers postes, dont 7 ans en tant que directeur financier d'Iberia.



Cette nomination résulte de la planification de la relève d'IAG. Nicholas Cadbury continuera de travailler au sein du groupe pendant les 6 prochains mois pour aider au passage de rênes à José Antonio Barrionuevo.