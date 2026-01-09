José Antonio Barrionuevo nommé futur directeur financier d'IAG
Dans un document réglementaire, International Airlines Group (IAG) annonce que Nicholas Cadbury a décidé de quitter son poste actuel de directeur financier (CFO), ainsi que le groupe, à compter de juin 2026 : il sera alors remplacé par José Antonio Barrionuevo.
Publié le 09/01/2026 à 09:18
Il a rejoint le transporteur aérien anglo-espagnol en 2013 en tant que directeur de la stratégie et de la transformation chez Iberia et a occupé divers postes, dont 7 ans en tant que directeur financier d'Iberia.
Cette nomination résulte de la planification de la relève d'IAG. Nicholas Cadbury continuera de travailler au sein du groupe pendant les 6 prochains mois pour aider au passage de rênes à José Antonio Barrionuevo.