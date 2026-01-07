Joseph Creed prendra la présidence du conseil en avril
Caterpillar annonce qu'après 45 ans de service, dont 8 ans en tant que CEO, D. James Umpleby III prendra sa retraite de ses fonctions de président exécutif et membre du conseil d'administration à compter du 1er avril 2026.
Joseph Creed, qui a été nommé directeur général (CEO) du constructeur d'équipements de chantier et a intégré son conseil d'administration le 1er mai 2025, lui succèdera alors en tant que président du conseil d'administration.
Joseph Creed a rejoint Caterpillar en 1997 et a occupé de nombreux postes à responsabilités croissantes dans plusieurs divisions de l'entreprise, notamment directeur opérationnel (COO) et président du groupe énergie et transport.
Après être devenu CEO en 2017, James Umpleby a dirigé le développement et l'exécution d'une nouvelle stratégie pour une croissance rentable à long terme. Il est devenu président exécutif du conseil en mai 2025.
Actuellement, Joseph E. Creed occupe le poste de président du groupe E&T chez Caterpillar, Inc. Il siège également au conseil d'administration de Black Horse LLC, Easter Seals Central Illinois et Caterpillar Foundation.
Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université Western Illinois.
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (53,1%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (19%), Asie-Pacifique (17,6%) et Amérique latine (10,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.