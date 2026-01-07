Joseph Creed prendra la présidence du conseil en avril

Caterpillar annonce qu'après 45 ans de service, dont 8 ans en tant que CEO, D. James Umpleby III prendra sa retraite de ses fonctions de président exécutif et membre du conseil d'administration à compter du 1er avril 2026.

Joseph Creed, qui a été nommé directeur général (CEO) du constructeur d'équipements de chantier et a intégré son conseil d'administration le 1er mai 2025, lui succèdera alors en tant que président du conseil d'administration.



Joseph Creed a rejoint Caterpillar en 1997 et a occupé de nombreux postes à responsabilités croissantes dans plusieurs divisions de l'entreprise, notamment directeur opérationnel (COO) et président du groupe énergie et transport.



Après être devenu CEO en 2017, James Umpleby a dirigé le développement et l'exécution d'une nouvelle stratégie pour une croissance rentable à long terme. Il est devenu président exécutif du conseil en mai 2025.