JP Morgan Chase & Co déclare à l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 novembre, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Inventiva, au résultat d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.
Le groupe bancaire américain précise détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 10 603 994 actions Inventiva représentant autant de droits de vote, soit 5,55% du capital et 5,20% des droits de vote de cette société biopharmaceutique.
Publié le 28/11/2025 à 16:22
