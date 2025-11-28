Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et le développement de thérapies orales à base de petites molécules pour le traitement des patients atteints de MASH et d'autres maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. La société évalue actuellement lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans l'essai clinique pivot de phase 3 pour le traitement des patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique fréquente et évolutive. Inventiva possède une vaste bibliothèque d'environ 240 000 molécules pharmacologiquement pertinentes, dont environ 60% sont exclusives, ainsi qu'un centre de recherche et de développement détenu à 100%.