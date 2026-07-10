Dans un avis adressé à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 juillet, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Soitec, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 2 260 339 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 6,32% du capital et 5,05% des droits de vote du fabricant de matériaux innovants pour les semi-conducteurs.