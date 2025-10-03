JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 29 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de Carrefour, au résultat d'une acquisition d'actions du groupe de distribution sur le marché.
La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 48 298 320 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 6,56% du capital et 5,43% des droits de vote de cette société.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2024, de 1 220 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 301 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 899 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 627 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,3%), Europe (27,6%) et Amérique latine (26,1%).
