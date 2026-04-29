Dans un avis adressé à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en baisse, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le 24 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vivendi.
Vivendi SE est un acteur majeur des industries des contenus, des médias et du divertissement. Le portefeuille d'actifs de Vivendi comprend les participations dans les sociétés cotées et non cotées suivantes :
- Gameloft (détenue à 100%) : un leader mondial des jeux vidéo sur console, PC et mobile ;
- Universal Music Group (détenue à 9,91%) : leader mondial de la musique ;
- Banijay (détenue à 19,17%) : leader dans la production de contenus et société indépendante de paris sportifs en ligne ;
- MediaForEurope (détenue à 15,92%) : leader européen de la télévision, de la production audiovisuelle et de l'Internet ;
- Prisa (détenue à 11,19%) : leader des médias et de l'éducation en Espagne et dans le monde hispanophone ;
- Lagardère (détenue à 13,38%) : leader de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.