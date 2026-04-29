Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 11 585 605 actions Vivendi représentant autant de droits de vote, soit 1,14% du capital et 1,11% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vivendi hors marché. À cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.