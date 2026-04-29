JP Morgan Chase s'allège au capital de Vivendi

Dans un avis adressé à l'AMF, JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi en baisse, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le 24 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vivendi.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 11 585 605 actions Vivendi représentant autant de droits de vote, soit 1,14% du capital et 1,11% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Vivendi hors marché. À cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

