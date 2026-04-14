Viridien figure parmi les 1ers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés aux compagnies pétrolières et gazières. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services géophysiques (72,5%) : prestations d'enregistrement, de traitement et d'interprétation de données sismiques terrestres et marines ; - fabrication d'équipements sismiques (27,5%) : notamment appareils d'enregistrement et de transmission, vibrateurs d'acquisition de données sismiques, logiciels de traitement et d'interprétation des données, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Norvège (16,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (24,8%), Etats-Unis (26,9%), Amérique du Nord (0,3%), Chine (7,5%), Asie-Pacifique (9,2%), Brésil (7%), Mexique (3,4%) et Amérique latine (2,9%).