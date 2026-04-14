JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, indirectement, le 9 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Viridien, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 377 193 actions Viridien représentant autant de droits de vote, soit 5,25% du capital et 5,23% des droits de vote du groupe de géosciences.