JP Morgan franchit en hausse le seuil des 5% de Soitec

JP Morgan Chase a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Soitec à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché, peut-on lire vendredi dans un avis diffusé sur le site de l'AMF.

En date de mercredi dernier, la banque d'investissement américaine détenait indirectement, par l'intermédiaire de plusieurs filiales, 1 790 754 actions du fabricant de matériaux semi-conducteurs, représentant 5,01% du capital et 4% des droits de vote.



Il est précisé que JP Morgan détient ses titre sous la forme de contrats dits "third party depository receipt where right of use held" (actions logées chez un tiers mais à tout moment utilisables), mais aussi d'"equity swaps" à dénouement en espèces exerçables jusqu'en 2033 et d'un contrat "accumulator" (achats progressifs et automatisés) à dénouement en espèces exerçables jusqu'en 2028.