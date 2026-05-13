JPMorgan abaisse à neutre son opinion sur Heineken

JPMorgan a ramené mercredi sa recommandation sur Heineken de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 70 euros, estimant que le titre a peu de chances de surperformer à court terme tant qu'un nouveau directeur général n'aura pas été nommé et que la nouvelle stratégie du groupe n'aura pas été dévoilée

Si le brasseur a signé un solide début d'année - à l'image du reste du secteur - la banque américaine considère que cette performance s'explique surtout par des effets de calendrier favorables, comme le positionnement de Pâques cette année, ainsi que par une base de comparaison flatteuse.



La firme new-yorkaise dit cependant rester positive sur ses perspectives pour 2026, avec une prévision de croissance organique des volumes établie à +1,6 % et une hausse organique du chiffre d'affaires de +2,5 %, traduisant une amélioration progressive de la dynamique opérationnelle.



Depuis le début de l'année, le titre a sous-performé, notamment en raison de sa forte exposition à l'Europe, des incertitudes liées à l'évolution de l'équipe de management, ainsi que des pertes de parts de marché dans la région Amériques.



Pour autant, JPM estime que le potentiel de revalorisation du titre reste limité à ce stade. Non seulement parce que les incertitudes autour de la gouvernance pourraient persister et qu'elles pourraient entraîner une nouvelle phase de transition stratégique, mais aussi parce que le groupe pourrait devoir relancer ses investissements afin de restaurer l'attractivité de son dossier auprès des investisseurs, et ce même si sa valorisation actuelle en Bourse peut paraître attractive.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Heineken a fini la séance de mercredi sur un repli de 0,5% sous 64,5 euros, sous-performant largement un indice AEX en hausse de plus de 1%.