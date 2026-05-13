JPMorgan abaisse à neutre son opinion sur Heineken
JPMorgan a ramené mercredi sa recommandation sur Heineken de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 70 euros, estimant que le titre a peu de chances de surperformer à court terme tant qu'un nouveau directeur général n'aura pas été nommé et que la nouvelle stratégie du groupe n'aura pas été dévoilée
Si le brasseur a signé un solide début d'année - à l'image du reste du secteur - la banque américaine considère que cette performance s'explique surtout par des effets de calendrier favorables, comme le positionnement de Pâques cette année, ainsi que par une base de comparaison flatteuse.
La firme new-yorkaise dit cependant rester positive sur ses perspectives pour 2026, avec une prévision de croissance organique des volumes établie à +1,6 % et une hausse organique du chiffre d'affaires de +2,5 %, traduisant une amélioration progressive de la dynamique opérationnelle.
Depuis le début de l'année, le titre a sous-performé, notamment en raison de sa forte exposition à l'Europe, des incertitudes liées à l'évolution de l'équipe de management, ainsi que des pertes de parts de marché dans la région Amériques.
Pour autant, JPM estime que le potentiel de revalorisation du titre reste limité à ce stade. Non seulement parce que les incertitudes autour de la gouvernance pourraient persister et qu'elles pourraient entraîner une nouvelle phase de transition stratégique, mais aussi parce que le groupe pourrait devoir relancer ses investissements afin de restaurer l'attractivité de son dossier auprès des investisseurs, et ce même si sa valorisation actuelle en Bourse peut paraître attractive.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action Heineken a fini la séance de mercredi sur un repli de 0,5% sous 64,5 euros, sous-performant largement un indice AEX en hausse de plus de 1%.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2025, le groupe a brassé 234 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de plus de 180 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (39,2%), Amériques (32,6%), Moyen-Orient et Afrique (14,6%) et Asie-Pacifique (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.