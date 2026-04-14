JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 13% à 14,49 MdsUSD au titre des trois premiers mois de 2026, soit 5,94 USD par action, un BPA dépassant de plus de 8% l'estimation moyenne des analystes.
Toujours en comparaison annuelle, les revenus de la banque new-yorkaise ont augmenté de 10% à 50,53 MdsUSD, une progression portée à la fois par ses revenus nets d'intérêts (+9%) et ses autres revenus (+11%).
Cette augmentation des revenus a été en grande partie contrebalancée par une hausse de 14% de ses dépenses hors intérêts, à 26,85 MdsUSD, mais le groupe a aussi bénéficié d'une réduction de 24% de ses provisions pour pertes sur crédit à 2,51 MdsUSD.
"Les performances se sont montrées vigoureuses à travers nos activités", commente son PDG Jamie Dimon, qui revendique aussi d'amples montants de capitaux et de liquidité, avec notamment 291 MdsUSD de capital CET1.
À cette occasion, le dirigeant salue la résilience de l'économie américaine au cours du trimestre, soutenue selon lui par les mesures de relance budgétaire, la déréglementation, les investissements portés par l'IA et les achats d'actifs de la Fed.
Parallèlement, il reconnaît un ensemble de plus en plus complexe de risques, tels que les tensions géopolitiques et les guerres, la volatilité des prix de l'énergie, l'incertitude commerciale, les importants déficits budgétaires mondiaux et le niveau élevé des prix des actifs.
M. James Dimon est président et directeur général de JPMorgan Chase Bank, NA et de JPMorgan Chase & Co. et membre du Business Council. Il est devenu président du conseil d'administration le 31 décembre 2006, et est directeur général et président depuis le 31 décembre 2005. M. Dimon est membre du conseil d'administration de la Harvard Business School et de Catalyst, président de la Business Roundtable et membre du Business Council. Il est également membre du conseil d'administration de la New York University School of Medicine. Il ne siège au conseil d'administration d'aucune société cotée en bourse autre que JPMorgan Chase.
M. Dimon a été président et directeur général à la suite de la fusion de JPMorgan Chases avec Bank One Corporation en juillet 2004. À Bank One, il a été président et directeur général de mars 2000 à juillet 2004. Avant de rejoindre Bank One, M. Dimon a occupé un large éventail de postes de direction chez Citigroup Inc, Travelers Group, Commercial Credit Company et American Express Company.
Il est diplômé de l'université de Tufts et a obtenu un M.B.A. de la Harvard Business School.
JPMorgan Chase & Co. figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque d'investissement et de marché (42,3%) : conseil en fusions-acquisitions et en restructuration, augmentation de capital, capital-investissement, interventions sur les marchés d'actions, d'obligations et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- banque de détail (41%) : vente de services financiers classiques et spécialisés (crédit immobilier, crédit automobile, assurance, etc.) au travers d'un réseau de plus de 5 083 agences bancaires. En outre, le groupe développe une activité de vente de cartes de crédit ;
- gestion d'actifs (13%) : 4 791 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025 ;
- banque commerciale (3,7%).
A fin 2025, le groupe gère 2 559,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 1 467,7 MdsUSD d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (76,6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (13,4%), Asie-Pacifique (7,7%), Amérique latine et Iles Caraïbes (2,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.