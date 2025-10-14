JPMorgan Chase a annoncé mardi des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, soutenus par des revenus historiques dans le trading et la banque d’investissement. Le bénéfice net a progressé de 12% sur un an à 14,39 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, contre 4,84 dollars anticipés. Le chiffre d’affaires a atteint 47,12 milliards de dollars, en hausse de 9% et au-dessus des 45,4 milliards attendus. Les activités de marché ont généré un revenu record de 8,9 milliards de dollars, portées par une forte volatilité liée aux politiques commerciales et tarifaires de l’administration Trump.

Les revenus du trading sur titres à revenu fixe ont bondi de 21% à 5,6 milliards de dollars, tandis que le trading sur actions a grimpé de 33% à 3,3 milliards, dépassant les attentes de StreetAccount. Les commissions de banque d’investissement ont progressé de 16% à 2,6 milliards de dollars, profitant d’un assouplissement réglementaire favorable aux fusions-acquisitions. Les divisions de gestion de fortune ont également bénéficié de la solidité des marchés boursiers.

Le PDG Jamie Dimon a toutefois adopté un ton prudent, évoquant un environnement économique incertain marqué par les tensions géopolitiques, la volatilité des actifs et le risque d’inflation persistante. La banque a relevé sa provision pour pertes sur crédits à 3,4 milliards de dollars, au-dessus des attentes, pour anticiper une possible hausse des défauts de paiement. Alors que les grandes banques américaines continuent de surperformer leurs homologues régionales, JPMorgan s’impose une nouvelle fois comme la locomotive du secteur, dans une saison des résultats dominée par les valeurs financières.

Le titre JPMorgan Chase cède tout juste 0,2% en préouverture.