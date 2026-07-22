JPMorgan Chase : la meilleure banque américaine mérite-t-elle encore sa prime ?
JPMorgan Chase semble capable d'utiliser chaque phase du cycle à son avantage : Les taux élevés soutiennent le produit net d'intérêt, la volatilité nourrit les activités de marché, le redémarrage des grandes opérations financières gonfle les commissions, tandis que la taille du bilan permet de gagner encore des parts de marché dans les dépôts, les cartes, le crédit commercial et la gestion de fortune.
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JPMorgan Chase & Co. figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque d'investissement et de marché (42,3%) : conseil en fusions-acquisitions et en restructuration, augmentation de capital, capital-investissement, interventions sur les marchés d'actions, d'obligations et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- banque de détail (41%) : vente de services financiers classiques et spécialisés (crédit immobilier, crédit automobile, assurance, etc.) au travers d'un réseau de plus de 5 083 agences bancaires. En outre, le groupe développe une activité de vente de cartes de crédit ;
- gestion d'actifs (13%) : 4 791 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2025 ;
- banque commerciale (3,7%).
A fin 2025, le groupe gère 2 559,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 1 467,7 MdsUSD d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (76,6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (13,4%), Asie-Pacifique (7,7%), Amérique latine et Iles Caraïbes (2,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.