JPMorgan Chase, la première banque américaine par les actifs, a dévoilé mardi un profit trimestriel en hausse de 12%, une performance supérieure aux attentes, mais aussi fait état d'un certain degré d'incertitude pour les mois à venir.
Le groupe a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net en baisse de 14,4 milliards de dollars, soit 5,07 dollars par action, contre 12,9 milliards (4,37 dollars par titre) un an plus tôt.
Le consensus attendait, à titre de comparaison, un BPA de 4,87 dollars.
Son produit net bancaire trimestriel a augmenté de 9% à 46,4 milliards de dollars, alors que le marché tablait sur 45,6 milliards.
L'activité a profité de la bonne tenue des marchés financiers (+25%), les revenus tirés des marchés d'actions ayant grimpé de 33% tandis que ceux des activités de taux fixe ont augmenté de 21%. Ceux de la banque d'investissement se sont accrus de 16%.
Si la banque new-yorkaise dit constater quelques signes de ralentissement, notamment au niveau des créations d'emplois, elle considère que l'économie américaine reste globalement solide.
'Cependant, un niveau élevé d'incertitude persiste, dû aux conditions géopolitiques complexes, aux tarifs douaniers et aux incertitudes commerciales, aux prix élevés des actifs et au risque d'une inflation persistante', a déclaré son directeur général, Jamie Dimon.
'Comme toujours, nous espérons le meilleur, mais la complexité de ces facteurs nous conduit à préparer l'entreprise à un large éventail de scénarios possibles', a-t-il prévenu.
Suite à ces déclarations, l'action JPMorgan grignotait 0,1% mardi matin dans les transactions en avant-Bourse.
M. James Dimon est président et directeur général de JPMorgan Chase Bank, NA et de JPMorgan Chase & Co. et membre du Business Council. Il est devenu président du conseil d'administration le 31 décembre 2006, et est directeur général et président depuis le 31 décembre 2005. M. Dimon est membre du conseil d'administration de la Harvard Business School et de Catalyst, président de la Business Roundtable et membre du Business Council. Il est également membre du conseil d'administration de la New York University School of Medicine. Il ne siège au conseil d'administration d'aucune société cotée en bourse autre que JPMorgan Chase.
M. Dimon a été président et directeur général à la suite de la fusion de JPMorgan Chases avec Bank One Corporation en juillet 2004. À Bank One, il a été président et directeur général de mars 2000 à juillet 2004. Avant de rejoindre Bank One, M. Dimon a occupé un large éventail de postes de direction chez Citigroup Inc, Travelers Group, Commercial Credit Company et American Express Company.
Il est diplômé de l'université de Tufts et a obtenu un M.B.A. de la Harvard Business School.
JPMorgan Chase & Co. figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
- banque de détail (39,6%) : vente de services financiers classiques et spécialisés (crédit immobilier, crédit automobile, assurance, etc.) au travers d'un réseau de plus de 4 966 agences bancaires. En outre, le groupe développe une activité de vente de cartes de crédit ;
- banque d'investissement et de marché (38,8%) : conseil en fusions-acquisitions et en restructuration, augmentation de capital, capital-investissement, interventions sur les marchés d'actions, d'obligations et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ;
- gestion d'actifs (11,9%) : 4 045 MdsUSD d'actifs sous gestion à fin 2024 ;
- banque commerciale (9,7%).
A fin 2024, le groupe gère 2 406 MdsUSD d'encours de dépôts et 1 323,6 MdsUSD d'encours de crédits.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (78,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (12,6%), Asie-Pacifique (6,8%), Amérique latine et Iles Caraïbes (2,2%).