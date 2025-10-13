JPMorgan Chase a annoncé un programme d’investissement sur dix ans visant à soutenir des secteurs jugés essentiels à la sécurité et à la souveraineté économique des États-Unis. Le plan, doté de 10 milliards de dollars, cible quatre domaines prioritaires : la défense et l’aérospatiale, les technologies avancées comme l’intelligence artificielle et le quantique, les énergies de nouvelle génération, ainsi que les chaînes d’approvisionnement et la fabrication avancée. Cette initiative s’inscrit dans un cadre plus large, le Security and Resiliency Initiative, par lequel la banque entend mobiliser jusqu’à 1 500 milliards de dollars de financements au profit de ces industries stratégiques.

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a justifié cette décision par la nécessité de réduire la dépendance américaine envers des fournisseurs étrangers jugés peu fiables pour les minéraux, technologies et capacités industrielles critiques. Dans un contexte de tensions commerciales renouvelées avec la Chine, il a appelé à lever les obstacles réglementaires et politiques qui freinent l’innovation. L’annonce intervient alors que Washington et Pékin s’opposent sur le contrôle des exportations de terres rares et sur l’accès aux technologies sensibles.

La banque prévoit de cibler 27 industries spécifiques, allant des semi-conducteurs et nanomatériaux aux robots autonomes, en passant par l’énergie nucléaire, les batteries et les médicaments vitaux. JPMorgan compte recruter des experts sectoriels et mettre en place un conseil consultatif externe pour piloter le programme. Selon Jamie Dimon, cette stratégie vise à renforcer la résilience économique et énergétique des États-Unis, tout en soutenant les technologies émergentes nécessaires à la défense nationale et à la transition numérique.