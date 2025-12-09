JPMorgan Chase a annoncé mardi prévoir des dépenses de l’ordre de 105 milliards de dollars en 2026, dépassant les attentes du marché qui s’établissaient à 100,84 milliards, selon LSEG. Cette révision à la hausse a été précisée par Marianne Lake, responsable de la banque de détail et communautaire, lors de la conférence annuelle de Goldman Sachs à New York. La hausse des coûts sera principalement due à l’augmentation des volumes d’activité, suivie par les investissements stratégiques, avec une contribution importante de l’unité de détail.

À la suite de cette annonce, l’action JPMorgan enregistre une baisse de plus de %, enregistrant sa plus forte baisse en séance depuis avril. Cette réaction reflète les inquiétudes des investisseurs face à des dépenses plus élevées, dans un contexte où la maîtrise des coûts reste une priorité pour les grandes institutions financières. Toutefois, la banque insiste sur le caractère structurel et lié à la croissance de ces nouvelles prévisions.

Marianne Lake a également indiqué que les revenus de la banque d’investissement devraient progresser modérément au quatrième trimestre, tandis que les revenus liés aux marchés financiers sont attendus en hausse de plus de 10%. Elle a souligné un regain d’activité dans le secteur des fusions-acquisitions, avec un environnement plus favorable que lors des trimestres précédents.