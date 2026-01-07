JPMorgan Chase a annoncé la fin de ses relations avec les cabinets de conseil en vote, une première dans le secteur de la gestion d’actifs. Sa division JPMorgan Asset Management, qui gère plus de 7000 milliards de dollars, utilisera désormais une plateforme interne basée sur l’intelligence artificielle, nommée Proxy IQ, pour analyser les assemblées générales d'actionnaires et orienter ses décisions de vote. Cette technologie remplacera intégralement les services de sociétés comme Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis.

Cette rupture marque une étape supplémentaire dans la stratégie de gouvernance de JPMorgan, qui s’était déjà éloignée des recommandations externes en misant sur sa propre équipe d’analyse. Désormais, le groupe entend gérer en autonomie plus de 3000 assemblées générales annuelles. Cette décision intervient dans un contexte de remise en question croissante du rôle et de l’influence des cabinets de conseil en vote, souvent accusés de conflits d’intérêts ou de standardisation excessive des pratiques de gouvernance.

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, critique de longue date ces acteurs, a soutenu cette évolution, alors que le secteur est sous surveillance des régulateurs depuis un décret signé sous l’administration Trump appelant à des enquêtes sur leurs pratiques. Tandis que Glass Lewis prévoit la fin de ses recommandations standardisées d’ici 2027, ISS défend son rôle en soulignant l’indépendance de ses clients. L’initiative de JPMorgan pourrait influencer d’autres grands gestionnaires d’actifs, accélérant la transformation d’un secteur stratégique en pleine mutation.