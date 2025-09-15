Encore relativement méconnue, cette holding spécialisée dans l'acquisition d'équipementiers dans les domaines scientifiques et médicaux a connu un parcours opérationnel et financier exceptionnel.

En vingt ans, c'est-à-dire depuis sa cotation sur le marché libre britannique de 2005, Judges a réalisé 25 acquisitions ; fait croître ses revenus à un rythme annualisé de 20%, dont un tiers de manière organique ; augmenté son profit à un rythme plus soutenu encore ; et distribué une somme de dividendes représentant huit fois la valeur de sa cotation originelle.

Dirigé par l'excellent David Cicurel, initialement spécialiste du retournement d'entreprise, qui détient 8,2% du capital et atteint désormais l'âge de 76 ans, le groupe s'est construit progressivement une solide réputation auprès des investisseurs. Récemment, il annonçait sans détour souffrir des tarifs douaniers, de difficultés en Chine et plus généralement « d'une faible performance » commerciale.

Les résultats de l'année 2024 confirment cette tendance avec une baisse de 8% du chiffre d'affaires sur une base organique, et de 7% du profit d'exploitation, conséquence surtout d'une dégringolade marquée des ventes sur le territoire chinois, où celles-ci diminuaient d'un tiers.

Ce revers n'est pas le premier de l'histoire de Judges ; il a du reste été pour l'instant bien absorbé par trois nouvelles acquisitions. En la matière, la méthode du groupe est limpide : ne sélectionner que des acteurs de niche, et payer entre 3 et 7 fois le profit d'exploitation après investissements - EBIT plutôt que EBITDA - selon la taille.

Judges demeure lui-même valorisé sur une base très supérieure de 27 fois son profit d'exploitation des douze derniers mois, et de 16 fois celui attendu sur les douze prochains mois. Ces multiples, dans l'ensemble, sont en phase avec leur moyenne historique.

Une contraction supplémentaire n'est donc pas à exclure si la difficile conjoncture du moment venait à durer. Un retour sur le plancher de 50£ par titre – qui amènerait la valeur d'entreprise à 400 millions de livres sterling – mériterait sans doute que l'on s'y arrête de nouveau : cela représenterait un multiple de 20 fois le cash-flow libre, hors hypothèse de croissance.

Or celui-ci, rappelons-le, a été multiplié par quatre depuis 2014 : il va donc sans dire qu'un exploit équivalent d'ici 2034 serait synonyme de performance hors normes pour les nouveaux actionnaires prêts à relever le défi.

Comme chez tous les acquéreurs en série, un sujet reste de mesurer la création de valeur réelle obtenue par les acquisitions. Au-delà des déclarations du management, il demeure impossible de distinguer clairement la croissance organique de la croissance issue du M&A.

Un autre facteur important consiste à s'assurer que la holding de tête continue d'allouer à ses filiales des budgets de R&D suffisants pour préserver leur compétitivité. Dans ce secteur des équipementiers, les investissements technologiques sont souvent sacrifiés au profit des marges.

À ce stade, rien ne semble cependant indiquer une tendance de cette nature chez Judges.