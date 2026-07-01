Diplômé de l'École Normale Supérieure et du Corps des Mines, et titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées, Julien Burdeau dispose d'une solide expérience acquise dans des environnements variés, notamment au sein du ministe?re de l'Industrie, ainsi que dans les secteurs de l'acier inoxydable (Aperam), du GNL (Gaztransport & Technigaz), et des alliages haute performance (Aubert & Duval).
Dans ses fonctions précédentes de directeur de la décarbonation au sein d'Eramet, Julien Burdeau a joué un rôle clé dans la définition et le déploiement de la stratégie de décarbonisation du groupe, en étroite collaboration avec les différentes activités, afin de concilier ambition climatique, performance industrielle et compétitivité à long terme.
Eramet Ideas est le centre d'innovation du groupe minier et métallurgique. Il rassemble les expertises scientifiques, les activités de recherche et le développement technologique afin d'accélérer le développement et le déploiement de solutions innovantes au service des métiers d'Eramet.
Ses équipes travaillent pour transformer l'excellence scientifique en innovations industrielles. Parmi ses réalisations emblématiques figure la technologie propriétaire d'Extraction Directe du Lithium (Direct Lithium Extraction - DLE), aujourd'hui déployée à l'échelle industrielle en Argentine et au coeur de l'ambition du groupe de devenir un acteur de référence de la production durable de lithium.
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (66,9%), sables minéralisés (8,7%), nickel (7,8%) et lithium (1,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (0,9%), Europe (24,7%), Chine (23,9%), Asie (30,7%), Amérique du Nord (15,3%), Afrique (3,1%), Amérique du Sud (0,8%) et Océanie (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.