Julien Burdeau nommé président d'Eramet Ideas

Julien Burdeau est nommé président d'Eramet Ideas à compter du 1er juillet 2026. Il aura pour mission d'assurer l'alignement de la stratégie d'innovation avec les priorités stratégiques du groupe.

Diplômé de l'École Normale Supérieure et du Corps des Mines, et titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées, Julien Burdeau dispose d'une solide expérience acquise dans des environnements variés, notamment au sein du ministe?re de l'Industrie, ainsi que dans les secteurs de l'acier inoxydable (Aperam), du GNL (Gaztransport & Technigaz), et des alliages haute performance (Aubert & Duval).



Dans ses fonctions précédentes de directeur de la décarbonation au sein d'Eramet, Julien Burdeau a joué un rôle clé dans la définition et le déploiement de la stratégie de décarbonisation du groupe, en étroite collaboration avec les différentes activités, afin de concilier ambition climatique, performance industrielle et compétitivité à long terme.



Eramet Ideas est le centre d'innovation du groupe minier et métallurgique. Il rassemble les expertises scientifiques, les activités de recherche et le développement technologique afin d'accélérer le développement et le déploiement de solutions innovantes au service des métiers d'Eramet.



Ses équipes travaillent pour transformer l'excellence scientifique en innovations industrielles. Parmi ses réalisations emblématiques figure la technologie propriétaire d'Extraction Directe du Lithium (Direct Lithium Extraction - DLE), aujourd'hui déployée à l'échelle industrielle en Argentine et au coeur de l'ambition du groupe de devenir un acteur de référence de la production durable de lithium.