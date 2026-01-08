Juliette Du Mesnil nommée responsable de l'innovation de Crédit Agricole SA

Crédit Agricole fait part ce jeudi de la nomination de Juliette du Mesnil à la fois comme directrice du Startup Studio La Fabrique by CA et comme responsable de l'innovation de Crédit Agricole SA.

"Elle mettra à profit plus de dix années d'expérience pour piloter et renforcer la stratégie d'innovation de la première banque d'Europe, en étroite collaboration avec les métiers et les filiales du groupe", explique l'établissement financier.



Après un début sa carrière chez Capgemini Invent, Juliette Du Mesnil a rejoint en 2019 Kynapse, une startup spécialisée en transformation digitale et data, puis a intégré en 2023 La Fabrique by CA, en tant que responsable de la stratégie.



La Fabrique by CA est le corporate startup studio du groupe Crédit Agricole. Depuis sa création en 2018, cette entité a créé ou racheté et développé 10 filiales fintech parmi lesquelles Worklife et Kolecto.