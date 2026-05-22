Julius Bär dévisse après un afflux de capitaux frais décevant

Julius Bär dévisse de 9,6% à Zurich, dans le sillage de la publication par la banque privée de son point d'activité au titre des quatre premiers mois de l'année, marqué par un afflux de capitaux frais de 3 MdsCHF, en croissance de 1,7% en rythme annualisé, contre 5,3 MdsCHF attendus par le consensus.

"Les flux d'entrée ont été impactés par un contrôle plus strict des risques et de la conformité, une incertitude géopolitique liée au conflit au Moyen-Orient et une "pause" dans le releveraging des clients", explique Jefferies dans sa note de réaction.



En dehors de cet élément décevant, le broker américain juge néanmoins cette publication "exceptionnelle, portée par une meilleure marge brute (90 points de base) tirée par l'activité, ainsi que par un bon contrôle des coûts, avec un ratio coûts/revenus de 62%".



"Julius Bär avertit que les niveaux d'activité ont fortement ralenti en avril par rapport au 1er trimestre 2026, mais cette publication le met clairement en bonne position pour le 1er semestre et l'ensemble de l'année", ajoute Jefferies, qui reste à "conserver" sur le titre.



L'établissement helvétique revendique aussi un bilan resté très liquide et une position de capital solide, avec un ratio CET1 encore amélioré à 18,1% à fin avril, contre 17,4% à fin 2025, et nettement au-dessus des exigences minimales.