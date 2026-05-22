Julius Bär dévisse après un afflux de capitaux frais décevant
Julius Bär dévisse de 9,6% à Zurich, dans le sillage de la publication par la banque privée de son point d'activité au titre des quatre premiers mois de l'année, marqué par un afflux de capitaux frais de 3 MdsCHF, en croissance de 1,7% en rythme annualisé, contre 5,3 MdsCHF attendus par le consensus.
"Les flux d'entrée ont été impactés par un contrôle plus strict des risques et de la conformité, une incertitude géopolitique liée au conflit au Moyen-Orient et une "pause" dans le releveraging des clients", explique Jefferies dans sa note de réaction.
En dehors de cet élément décevant, le broker américain juge néanmoins cette publication "exceptionnelle, portée par une meilleure marge brute (90 points de base) tirée par l'activité, ainsi que par un bon contrôle des coûts, avec un ratio coûts/revenus de 62%".
"Julius Bär avertit que les niveaux d'activité ont fortement ralenti en avril par rapport au 1er trimestre 2026, mais cette publication le met clairement en bonne position pour le 1er semestre et l'ensemble de l'année", ajoute Jefferies, qui reste à "conserver" sur le titre.
L'établissement helvétique revendique aussi un bilan resté très liquide et une position de capital solide, avec un ratio CET1 encore amélioré à 18,1% à fin avril, contre 17,4% à fin 2025, et nettement au-dessus des exigences minimales.
Julius Baer Gruppe AG (le Groupe) est un groupe bancaire privé basé en Suisse, qui se concentre exclusivement sur le service et le conseil aux clients privés et aux gestionnaires de fortune indépendants. Le groupe est présent dans le monde entier, avec une cinquantaine d'implantations dans plus de 25 pays et juridictions. Julius Baer Gruppe AG est né de la scission des activités de Julius Baer Holding AG en deux entités indépendantes, à savoir la Société et ses filiales, dont la Bank Julius Baer & Co Ltd est la principale entité opérationnelle, et GAM Holding et ses filiales, dont GAM et les activités de gestion d'actifs sous la marque Julius Baer, y compris les activités de fonds sous label privé qui faisaient auparavant partie du segment Bank Julius Baer de Julius Baer Holding Ltd. Le Groupe diversifie ses activités en segments géographiques, notamment la Suisse, le reste de l'Europe, les Amériques, l'Asie et les autres pays.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.