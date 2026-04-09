Les marchés actions ont salué dignement, hier, l'annonce d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient. La poursuite de ce gros rebond de soulagement est soumise à un aléa important, compte-tenu de la tension qui reste forte dans la région. Tout ne sera pas réglé d'un coup de baguette magique et l'attention se reporte sur la désorganisation persistante des flux entrants et sortants du Golfe Persique, une zone cruciale pour l'approvisionnement du monde non seulement en pétrole, mais aussi en engrais et en autres produits transformés.

Enlèvement de Nicolas Maduro, mise en accusation de Jerome Powell, épilogue de la nomination de son successeur, menaces d'annexion du Groenland, craintes de disruption par l'IA, invalidation des droits de douane par la Cour suprême, inquiétudes sur le crédit privé, et enfin conflit au Moyen-Orient… le premier trimestre nous avait paru infiniment long. Au matin du 9 avril, nous ne sommes pas beaucoup plus optimistes pour le deuxième trimestre.

Je vais d'abord résumer succinctement les dernières 48 heures. Mardi, le monde allait basculer dans l'abîme, alors que Donald Trump annonçait qu'une "civilisation entière" allait disparaître. Mercredi, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Le pétrole a plongé, les actions se sont envolées, et un ancien stagiaire de Zonebourse nous a même fait envoyer un petit-déjeuner (merci Arthur). Je passe de l'anéantissement d'une civilisation à des croissants en une ligne, pour vous prouver que l'IA n'écrit pas encore ma prose.

Entre les deux (c’est-à-dire entre la guerre et le rebond des marchés, on oublie l'histoire des croissants et on redevient sérieux), Donald Trump a joué sa carte préférée, celle des deux semaines. On a l'impression d'avoir vu le film 50 fois. Et ce n'est pas qu'une impression. Avec lui, on avance de deadline en deadline. En sachant qu'il peut ignorer ses propres ultimatums, les repousser, ou décider d'agir bien avant l'échéance. La seule certitude, c'est qu'il revendiquera la victoire à la fin.

En attendant, le soulagement a été visible sur la planète finance. Le risque d'escalade, à court terme, est écarté. Et le marché entrevoit une reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Hier, les prix du pétrole ont donc plongé, pour se stabiliser autour des 96 USD ce matin. Et les actions ont flambé. Le CAC 40, le DAX et le Stoxx 600 ont gagné entre 4,5% et 5%. C'était la plus forte hausse des indices européens depuis mars 2022. A Wall Street, le S&P 500 a terminé en hausse de 2,5% et le Nasdaq a gagné 2,9%.

La plupart des secteurs ont profité de ce rebond. Et les valeurs les plus impactées depuis le début du conflit ont été celles qui ont le plus bénéficié de ce mouvement, du luxe à l'aérien en passant par les banques. Les valeurs de l'énergie ont fortement corrigé, dans le sillage des cours du pétrole. Et quelques dossiers défensifs, comme Orange ou Engie en France, ont été (un peu) délaissés dans cette séance de rebond.

Si le cessez le feu de 15 jours a offert une respiration aux marchés, il faudra sans doute plus de temps pour parvenir à un règlement complet. Des discussions vont démarrer au Pakistan vendredi. Côté Etats-Unis, elles seront menées par JD Vance. Le vice-président n'a jamais caché son opposition à engager l'armée américaine sur des opérations extérieures du type de celle menée depuis la fin du mois de février. Le fait qu'il se retrouve à cette place est donc à la fois logique et cocasse, selon le degré de cynisme qu'on veut y introduire.

En attendant, les hostilités peuvent reprendre n'importe quand. D'ailleurs, les combats ne se sont pas arrêtés hier. Les Iraniens ont notamment attaqué l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite. Une infrastructure clé qui permet aux Saoudiens d'exporter une bonne partie de leur pétrole via la mer Rouge et donc d'éviter Ormuz.

A cela il faut ajouter le fait qu'Israël continue à frapper le Liban, malgré son soutien au cessez le feu avec l'Iran. L'Etat hébreu a même conduit sa plus importante campagne de frappes contre le Liban en six semaines. En réaction, les Iraniens ont déclaré que le cessez le feu avait été violé et annoncé l'interruption du transit des pétroliers par le détroit d'Ormuz.

Mais tous ces développements n'ont pas eu d'impact sur le rebond des indices actions. Pour l'heure, le marché voit la lumière au bout du tunnel et c'est ce qui compte à court terme. On sait aussi que les cessez le feu mettent un peu de temps à se mettre en place. C'est ce qui s'était passé lors de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran en juin dernier.

Du côté du pétrole, si les prix ont déjà bien reflué, il faudra du temps pour retrouver un approvisionnement énergétique normalisé. Les pays du Golfe ont été contraints de stopper une partie de leur production (en plus des infrastructures endommagées par les frappes iraniennes). Et plus l'arrêt est long, plus il faut de temps pour se remettre à niveau. Selon l'Agence d'information sur l'énergie (EIA), la production de pétrole au Moyen-Orient devrait être en baisse de 9,1 millions de barils par jour en avril, après 7,5 millions de barils en mars. Les désordres productifs et logistiques concernent aussi d'autres produits bruts ou transformés, comme les engrais azotés ou l'aluminium. Là aussi, il faudra un peu de temps avant que la poussière ne retombe, dans l'hypothèse bien sûr où le feu qui couve ne reprenne pas.

Aujourd'hui, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation PCE du mois de février aux Etats-Unis. Un chiffre qui devrait être un peu ignoré puisqu'il concerne une période pré-conflit en Iran. La statistique importante sera le CPI du mois de mars, attendu demain. Hier soir, les minutes de la dernière réunion de la Fed ont souligné le fait que ses responsables sont écartelés entre les risques sur l'emploi et ceux sur l'inflation et que la guerre en Iran n'a fait qu'accentuer ce problème. Les marchés n'ont donc pas beaucoup réagi à ce communiqué qui renforce le scénario central, soit un statu quo prolongé.

Sur les marchés d'Asie-Pacifique, l'euphorie d'hier a laissé la place à une certaine prudence. Les puristes qualifieraient sans doute ça de "consolidation technique", pour désigner la fusion entre la digestion des gains de la veille et les doutes quant à la stabilisation de la situation moyen-orientale. L'Australie et Taiwan évoluent dans le rouge mais très près de l'équilibre. L'Inde, Hong Kong et la Chine continentale lâchent environ 0,5%. Le Japon recule de 0,8% et la Corée du Sud perd 1,8% après avoir gagné gros hier. Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe et aux Etats-Unis.

Le CAC 40 perd 0,16% à 8 249 points dans les premiers échanges. Le SMI prend 0,3% à 13 150 points. Le Bel 20 lâche 0,06% à 5 393 points.

Un clin d'œil au titre, pour ceux qui avaient la ref. Ou là, plus classique (merci Enzo).

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h00 : Confiance des consommateurs (Suisse)

14h30 : Taux d'inflation & taux d'inflation de base PCE de février (Etats-Unis)

14h30 : Taux de chômage (Canada)

16h00 : Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (Etats-Unis)

16h00 : Commandes à l'industrie (Etats-Unis)

20h00 : Déclaration mensuelle des budgets (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Antofagasta : Morgan Stanley maintient sa recommandation de sous-pondérer et réduit l'objectif de cours de 2 930 GBX à 2 880 GBX.

Arkema : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 50 EUR.

Assa Abloy : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 405 SEK.

Aurubis : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 130 à 151 EUR.

Auto Trader Group : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 880 GBX à 526 GBX.

Banco De Sabadell : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 3,475 EUR à 3,70 EUR.

Boliden : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 534 SEK à 484 SEK.

Deutsche Bank : Citi passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 30,30 à 29 EUR.

Diasorin : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 84 à 66 EUR.

Elis : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 32 EUR.

Essilorluxottica : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 350 EUR à 265 EUR.

Glencore : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 570 GBX à 610 GBX.

Greatland Gold : Macquarie passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 690 GBX à 780 GBX.

Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 EUR.

Norsk Hydro : Morgan Stanley maintient surpondérer avec un objectif de cours relevé de 87 NOK à 103 NOK. UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 110 NOK.

OPAP : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 23,50 à 14,20 EUR.

Relx : Citi passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 3 325 GBX à 2 870 GBX.

Rexel : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 32 à 43,10 EUR.

Rightmove : Citi passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 520 GBX à 455 GBX.

Rio Tinto : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 6 330 GBX à 6 900 GBX.

Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 348 à 365 EUR.

Saint-Gobain : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 90,20 à 92,90 EUR.

Seb S.A. : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 70 à 73 EUR.

Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 85,75 EUR.

SoftwareOne : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,40 à 7,55 CHF.

Swiss Prime Site : Deutsche Bank démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 125 CHF.

Swissquote : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 495 à 480 CHF.

UBS Group : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 35,40 à 31,50 CHF.

Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1,30 EUR à 0,30 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Publicis remporte le contrat d'agence média de Microsoft au niveau mondial.

Hausse des volumes sur Euronext en mars avec le regain de volatilité sur les marchés.

Bouygues Construction remporte deux contrats dans les Caraïbes.

GTT a reçu une commande de Beijing Petrochemical Engineering.

JCDecaux a remporté un contrat publicitaire de longue durée pour le nouvel aéroport international Western Sydney, en Australie.

Technip Energies remporte un contrat d'ingénierie et de services d'approvisionnement pour un projet au Vietnam.

bioMérieux lance une solution de diagnostic moléculaire pour l’industrie pharmaceutique dédiée au dépistage rapide des mycoplasmes.

Vallourec et Fervo Energy signent un accord d'approvisionnement.

Un placement de 4,4% du capital d'Exosens a été réalisé à 64,40 EUR l'action, selon des sources de marché.

Mercialys fait une acquisition près de Toulouse pour 18 MEUR.

OVH signe son meilleur EBITDA semestriel depuis l'IPO.

Plastivaloire lance son projet de transfert de cotation du marché réglementé Euronext vers Euronext Growth, qui devrait être effectif en juin.

Voltalia lance une centrale solaire à Bolobedu en Afrique du Sud.

Lumibird Medical annonce une acquisition en Asie-Pacifique.

L'administrateur de Cabasse et Veom n'a reçu que des offres de reprise par cession et aucune par continuation, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les actionnaires.

Les principales publications du jour : Fleury Michon, Eurobio, Bio-UV, Cogra, LePermisLibre, Ecoslops… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Raiffeisen Bank propose de racheter son compatriote Addiko à 23,05 EUR par action.

AMG Critical Materials boucle une augmentation de capital par placement accéléré à 34 EUR par action.

Elliott Investment Management déclare une participation de 21,67% dans Integrated Diagnostics.

Landis+Gyr finalise la cession de ses activités EMEA à Aurelius.

Andritz prévoit d'atteindre 3,6 milliards d'euros de prises de commandes au T1.

Skanska décroche un contrat de construction de 75 millions de dollars pour un centre de données aux Etats-Unis.

British American Tobacco nomme Dragos Constantinescu au poste de directeur financier.

Temenos conclut un programme de rachat d'actions pour 100 millions de francs.

Les principales publications du jour : Industrivärden AB…

D'Amérique du Nord

Meta lance un nouveau modèle d'IA, le premier depuis sa restructuration.

Walt Disney envisage de supprimer jusqu'à 1 000 postes dans les prochaines semaines, a appris le WSJ.

Delta Air Lines s'attend à plus de 2 milliards de dollars de surcoûts de carburant jusqu'en juin en raison de la guerre en Iran.

ISS recommande aux actionnaires de Warner Bros de voter contre les parachutes dorés lors de l'assemblée spéciale.

AbbVie engage des poursuites judiciaires contre un programme de remises sur les médicaments jugé "obsolète".

Exxon Mobil prévoit un repli d'environ 6% de sa production de pétrole au T1.

Magna annonce la cession de ses activités d'éclairage et de systèmes de toiture.

La Hongrie va acquérir des systèmes HIMARS (Lockheed Martin) pour 700 millions de dollars.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

Seven & I chute sur des rumeurs de reports de l'IPO américaine.

Fast Retailing guide sur des prévisions plus élevées que prévu.

BYD s'apprête à déployer son réseau de concessionnaires au Canada.

Hyundai Motor déroute ses navires par l'Afrique face aux tensions dans le détroit d'Ormuz.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.