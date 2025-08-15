Économiste respecté mais fidèle à la ligne Trump, Steven Miran s'apprête à siéger à la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Un nom de plus dans l'offensive menée par Donald Trump contre un gouverneur qu'il juge trop peu docile. Donald Trump s'emploie désormais à tester la solidité des digues institutionnelles. Si la Fed vous a semblé agitée cette année, les suivantes pourraient être bien pires.

Steven Miran n’a qu’un mandat court, qui s’achève début 2026. Mais même limité dans le temps, son influence pourrait être décisive. Ce mandat ressemble à une mission d’infiltration avec l’objectif de semer le trouble au sein des réunions de politique monétaire. Ils sont désormais trois sur sept à réclamer une baisse des taux dès septembre.

Et ensuite ? Une fois les 25 points de base concédés pour calmer les marchés, une crise politique au cœur d’une des institutions les plus feutrées des Etats-Unis pourrait éclater. La Fed, traditionnellement soucieuse de projeter une image d’unité, pourrait bientôt devoir composer avec un véritable trublion. Pour mieux comprendre les enjeux, et si vous pensiez encore que la Fed était ennuyeuse, embarquez dans le dernier épisode de La Finance Décomplexée.

