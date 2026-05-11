Sur les trois premiers mois de l'année, le producteur allemand de sel, potasse et magnésium a vu ses revenus atteindre 1,061 milliards d'euros, contre 965 millions d'euros un mois plus tôt. De son côté, l'Ebitda s'est élevé à 279 millions d'euros, en progression de 38,81%.
Pour l'exercice en cours, le groupe table sur un Ebitda entre 630 et 730 millions d'euros, contre une prévision précédente comprise entre 600 et 700 millions d'euros. En 2025, il était de 613 millions d'euros. Le free cash-flow ajusté est quant à lui toujours attendu au moins à l'équilibre, avec des investissements d'environ 600 millions d'euros, alors qu'auparavant ils étaient prévus entre 550 et 600 millions d'euros.
Pour AlphaValue, ces résultats sont supérieurs aux attentes, mais les investisseurs sont probablement déçus par la révision prudente des objectifs annuels.
Les analystes estiment que ce premier trimestre a profité de prix élevés à l'export, particulièrement au Brésil, portés par une dynamique d'offre favorable. Le segment Industrie a surperformé grâce à une forte demande de sel de déneigement. La direction reste confiante quant à la demande et aux prix pour l'année, mais la révision des prévisions suggère un second semestre plus prudent.
En conséquence, AlphaValue ne vise plus que 15,60 euros comme objectif de cours, avec une recommandation à réduire.
K+S Aktiengesellschaft est un producteur de sel et un fournisseur de potasse basé en Allemagne. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le sel, la potasse et le magnésium, et les activités complémentaires : Le sel, la potasse et le magnésium, et les activités complémentaires. Le secteur du sel englobe la production et la commercialisation de sel de qualité alimentaire, de sel industriel et de sel à usage chimique, de sel de déverglaçage et de saumure de chlorure de sodium. Le secteur de la potasse et du magnésium regroupe la production et la commercialisation d'engrais potassiques et de spécialités d'engrais, ainsi que de composés de potasse et de magnésium pour des applications techniques, industrielles et pharmaceutiques. Le segment des activités complémentaires regroupe les activités de recyclage, d'élimination et de réutilisation des déchets dans les mines de potasse et de sel gemme et la granulation CATSAN et THOMAS, ainsi que les services logistiques par l'intermédiaire de K+S Transport GmbH et le commerce de différents produits chimiques de base par l'intermédiaire de Chemische Fabrik Kalk GmbH.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.