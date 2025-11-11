A l'occasion de sa publication trimestrielle, K+S indique tabler désormais sur un EBITDA compris entre 570 et 630 millions d'euros pour 2025, resserrant ainsi autour du point médian sa fourchette cible précédente qui allait de 560 à 640 MEUR.
Son volume des ventes de produits agricoles (hors négoce) est attendu désormais à environ 7,4 millions de tonnes, et non plus de 7,5 à 7,7 Mt, du fait d'une baisse des volumes de production due en partie à l'optimisation délibérée du mix de produits.
Sur les 9 premiers mois de l'année, le fournisseur allemand d'engrais et de sel gemme a réalisé un EBITDA en croissance de près de 7% à 421 MEUR, malgré un chiffre d'affaires à peu près stable aux environs de 2,71 MdsEUR.
'K+S reste pleinement engagé pour atteindre le meilleur positionnement possible en termes d'allocation des ressources, de structures et de processus afin de devenir plus robuste, y compris en ce qui concerne les coûts', affirme son CEO Christian H. Meyer.
K+S Aktiengesellschaft est un producteur de sel et un fournisseur de potasse basé en Allemagne. La société exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le sel, la potasse et le magnésium, et les activités complémentaires : Le sel, la potasse et le magnésium, et les activités complémentaires. Le secteur du sel englobe la production et la commercialisation de sel de qualité alimentaire, de sel industriel et de sel à usage chimique, de sel de déverglaçage et de saumure de chlorure de sodium. Le secteur de la potasse et du magnésium regroupe la production et la commercialisation d'engrais potassiques et de spécialités d'engrais, ainsi que de composés de potasse et de magnésium pour des applications techniques, industrielles et pharmaceutiques. Le segment des activités complémentaires regroupe les activités de recyclage, d'élimination et de réutilisation des déchets dans les mines de potasse et de sel gemme et la granulation CATSAN et THOMAS, ainsi que les services logistiques par l'intermédiaire de K+S Transport GmbH et le commerce de différents produits chimiques de base par l'intermédiaire de Chemische Fabrik Kalk GmbH.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.