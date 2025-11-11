A l'occasion de sa publication trimestrielle, K+S indique tabler désormais sur un EBITDA compris entre 570 et 630 millions d'euros pour 2025, resserrant ainsi autour du point médian sa fourchette cible précédente qui allait de 560 à 640 MEUR.

Son volume des ventes de produits agricoles (hors négoce) est attendu désormais à environ 7,4 millions de tonnes, et non plus de 7,5 à 7,7 Mt, du fait d'une baisse des volumes de production due en partie à l'optimisation délibérée du mix de produits.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le fournisseur allemand d'engrais et de sel gemme a réalisé un EBITDA en croissance de près de 7% à 421 MEUR, malgré un chiffre d'affaires à peu près stable aux environs de 2,71 MdsEUR.

'K+S reste pleinement engagé pour atteindre le meilleur positionnement possible en termes d'allocation des ressources, de structures et de processus afin de devenir plus robuste, y compris en ce qui concerne les coûts', affirme son CEO Christian H. Meyer.