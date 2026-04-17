Kailera réussit son entrée au Nasdaq grâce à l'engouement pour les traitements anti-obésité

Le laboratoire Kailera Therapeutics a signé une introduction en Bourse remarquée au Nasdaq, avec un bond de 62,5% de son action dès les premiers échanges. La société a levé 625 millions de dollars en proposant environ 39 millions de titres à 16 dollars, soit le haut de la fourchette indicative, avant une ouverture à 26 dollars. Cette performance reflète l'intérêt soutenu des investisseurs pour les entreprises positionnées sur les traitements contre l'obésité, un marché en forte expansion.

Ce dynamisme s'inscrit dans un contexte plus large de regain d'activité sur le marché des introductions en Bourse, après un ralentissement lié à des tensions géopolitiques et à la volatilité des valeurs technologiques. Le secteur des biotechnologies, longtemps en retrait, pourrait ainsi bénéficier d'un nouvel élan, porté notamment par les perspectives offertes par les traitements basés sur les récepteurs GLP-1. Ce segment attire déjà de nombreux acteurs cherchant à rivaliser avec Eli Lilly et Novo Nordisk sur un marché estimé à 150 milliards de dollars annuels d'ici la fin de la décennie.



Kailera développe actuellement plusieurs candidats-médicaments, dont KAI-9531, en phase 3 d'essais cliniques, administré par injection hebdomadaire et ciblant les récepteurs GLP-1/GIP. Un traitement oral, KAI-7535, est également en développement. Malgré cet engouement, les perspectives à court terme restent liées à l'évolution globale du marché, les premiers résultats cliniques majeurs n'étant attendus qu'en 2028, selon les analystes.