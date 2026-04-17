Ce dynamisme s'inscrit dans un contexte plus large de regain d'activité sur le marché des introductions en Bourse, après un ralentissement lié à des tensions géopolitiques et à la volatilité des valeurs technologiques. Le secteur des biotechnologies, longtemps en retrait, pourrait ainsi bénéficier d'un nouvel élan, porté notamment par les perspectives offertes par les traitements basés sur les récepteurs GLP-1. Ce segment attire déjà de nombreux acteurs cherchant à rivaliser avec Eli Lilly et Novo Nordisk sur un marché estimé à 150 milliards de dollars annuels d'ici la fin de la décennie.

Kailera développe actuellement plusieurs candidats-médicaments, dont KAI-9531, en phase 3 d'essais cliniques, administré par injection hebdomadaire et ciblant les récepteurs GLP-1/GIP. Un traitement oral, KAI-7535, est également en développement. Malgré cet engouement, les perspectives à court terme restent liées à l'évolution globale du marché, les premiers résultats cliniques majeurs n'étant attendus qu'en 2028, selon les analystes.