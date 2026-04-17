Kailera réussit son entrée au Nasdaq grâce à l'engouement pour les traitements anti-obésité
Le laboratoire Kailera Therapeutics a signé une introduction en Bourse remarquée au Nasdaq, avec un bond de 62,5% de son action dès les premiers échanges. La société a levé 625 millions de dollars en proposant environ 39 millions de titres à 16 dollars, soit le haut de la fourchette indicative, avant une ouverture à 26 dollars. Cette performance reflète l'intérêt soutenu des investisseurs pour les entreprises positionnées sur les traitements contre l'obésité, un marché en forte expansion.
Publié le 17/04/2026 à 20:47
Kailera développe actuellement plusieurs candidats-médicaments, dont KAI-9531, en phase 3 d'essais cliniques, administré par injection hebdomadaire et ciblant les récepteurs GLP-1/GIP. Un traitement oral, KAI-7535, est également en développement. Malgré cet engouement, les perspectives à court terme restent liées à l'évolution globale du marché, les premiers résultats cliniques majeurs n'étant attendus qu'en 2028, selon les analystes.