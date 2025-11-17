Kaleon débute son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris et à Milan

Kaleon, société spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien et international, annonce le lancement de son introduction en bourse sur Euronext Growth ® à Paris et à Milan.



Kaleon propose une offre de services diversifiée et à forte marge, comprenant la billetterie, la restauration, la vente au détail, l'hébergement, l'organisation d'événements, les visites guidées et les programmes éducatifs.



Kaleon supervise aujourd'hui directement les activités de ' Terre Borromeo ', la marque qui identifie le portefeuille de sites culturels et naturels historiquement liés à la famille Borromeo, situés principalement dans la région du lac Majeur.



Parmi ceux ci figurent des destinations emblématiques telles que l'Isola Bella, l'Isola Madre, la Rocca di Angera, le Parco Pallavicino et les Castelli di Cannero.



Le chiffre d'affaires était de 21,7 millions d'euros en 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de +10%. La marge d'EBITDA ressort à plus de 25% au 31 décembre 2024 et évolue dans une fourchette comprise entre 25 et 30% sur la période 2022-2025.



Le résultat opérationnel et le résultat net affichent une tendance conforme à celle de l'EBITDA courant en atteignant respectivement 3,1 millions d'euros et 1,5 million d'euros en 2024.



L'Offre comprend une augmentation de capital de 15,0 millions d'euros par émission d'actions nouvelles ordinaires de la société, correspondant à un maximum de 3 750 000 actions nouvelles. Le prix de souscription de l'Offre a été fixé dans une fourchette comprise entre 4,00EUR et 4,50 EUR par action.



L'ouverture de l' OPO a été fixée au 17 novembre 2025. L'offre doit se terminer le 25 novembre 2025.

