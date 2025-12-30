Kaleon dévoile l'exercice intégral de l'option de surallocation

Kaleon a annoncé l'exercice intégral de l'option de surallocation portant sur un total de 375 000 actions ordinaires consenties à la vente par l'actionnaire majoritaire L6A4 S.r.l, au bénéfice d'Equita SIM S.p.A. La période de stabilisation prend fin à la suite de l'exercice de cette option.

Le prix des actions ordinaires cédées est de 4 euros par titre, ce qui correspond à une valeur totale de 1,5 million d'euros. Le règlement-livraison des actions de l'option de surallocation interviendra le 30 décembre. Au total, l'offre a porté sur un total de 4,5 millions d'actions ordinaires, pour un montant de 18 millions d'euros. Le capital de la société spécialisée dans la valorisation, la préservation et la conservation du patrimoine historique et artistique italien est désormais réparti à 68,79% pour L6A4 S.r.l et les 31,21% restant étant le flottant.



