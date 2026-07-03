Kaleon annonce son intégration à l'indice Intermonte Valore Italia, qui regroupe 100 PME italiennes cotées dont la capitalisation est inférieure à 1 MdEUR et qui ne font pas partie du FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice Borsa).
L'indice s'inscrit dans le projet PMI2Change lancé par Banca Generali afin de soutenir la croissance et la liquidité des PME cotées italiennes.
"Seulement six mois après notre introduction en Bourse, nous sommes ravis d'avoir reçu cette distinction, qui confirme la pertinence de la voie que nous avons choisie et de notre modèle économique", a déclaré Vitaliano Borromeo, président de Kaleon.
Pour rappel, le titre bénéficie d'une double cotation, à la fois à la Bourse de Milan et à la Bourse de Paris.
Kaleon S.p.A. est spécialisé dans la gestion, la protection et la mise en valeur d'importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux. Le coeur de métier de la société, Terre Borromeo, est la marque qui identifie les sites culturels et naturels prestigieux du lac Majeur liés à la famille Borromeo, tels que l'Isola Bella et l'Isola Madre dans l'archipel des îles Borromées, le parc Pallavicino à Stresa, le parc du Mottarone, avec ses 500 hectares de forêt, la Rocca di Angera, sur le versant lombard dans la province de Varèse, et les châteaux de Cannero, dans le haut Verbano.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.