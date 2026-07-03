Kaleon rejoint l'indice Intermonte Valore Italia

Le spécialiste italien de la valorisation du patrimoine culturel bénéficiera d'une visibilité accrue auprès des investisseurs grâce à son intégration dans un indice dédié aux PME cotées.

Kaleon annonce son intégration à l'indice Intermonte Valore Italia, qui regroupe 100 PME italiennes cotées dont la capitalisation est inférieure à 1 MdEUR et qui ne font pas partie du FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice Borsa).



L'indice s'inscrit dans le projet PMI2Change lancé par Banca Generali afin de soutenir la croissance et la liquidité des PME cotées italiennes.



"Seulement six mois après notre introduction en Bourse, nous sommes ravis d'avoir reçu cette distinction, qui confirme la pertinence de la voie que nous avons choisie et de notre modèle économique", a déclaré Vitaliano Borromeo, président de Kaleon.



Pour rappel, le titre bénéficie d'une double cotation, à la fois à la Bourse de Milan et à la Bourse de Paris.