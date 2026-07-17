Kalray confirme ses perspectives après un premier semestre en forte croissance

Le spécialiste des technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 8,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 58% par rapport aux 5,4 millions d'euros réalisés un an plus tôt à périmètre comparable, porté par la forte progression de son activité dans les semi-conducteurs.

Le groupe indique par ailleurs anticiper un Ebitda largement positif sur les six premiers mois de l'exercice, confirmant l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle.



Au cours du semestre, Kalray a également signé un contrat majeur de collaboration stratégique avec un acteur de premier plan des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA) et au calcul haute performance (HPC).



Cet accord prévoit l'intégration des technologies de Kalray au sein de la prochaine génération de solutions d'interconnexion haute performance de son partenaire.



Fort de cette dynamique commerciale et opérationnelle, le spécialiste des processeurs et des solutions de traitement intensif des données confirme ses objectifs pour 2026. Le groupe table toujours sur une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires ainsi que sur une nouvelle amélioration de son Ebitda sur l'ensemble de l'exercice.