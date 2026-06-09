Kardex offre une opportunité d'achat intéressante selon Jefferies

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 325 francs suisses (contre 330 francs suisses) après un avertissement sur résultats du groupe.



Jefferies estime que la faiblesse actuelle du cours de l'action offre une opportunité d'achat intéressante.



Selon Jefferies, l'action se négocie actuellement à 13,3 fois l'EBIT prévisionnel 2027, soit une décote de 25 % par rapport à sa moyenne sur 3 ans et seulement 2 points au-dessus de son plus bas niveau sur 10 ans, malgré des perspectives de croissance plus favorables.



Jefferies juge qu'il n'est pas surprenant de voir Kardex subir un revers suite à la révision à la baisse de ses prévisions de rentabilité pour l'exercice 2026, surtout compte tenu de la solidité de ses prévisions antérieures.



Jefferies reste optimiste sur les fondamentaux : l'analyste considère ce repli comme temporaire.



"Les commandes de la division Systèmes automatisés (Remstar) ont repris depuis mars (+25 % de croissance mensuelle annualisée de mars à mai par rapport aux six mois précédents), notamment grâce au retour des commandes du gouvernement américain. De plus, les nouvelles prévisions sont encourageantes, avec une croissance des prises de commandes attendue de 15 à 20 % en 2026 (nous anticipons une croissance à un chiffre élevé pour Remstar)" indique le bureau d'analyse.



Selon Jefferies, la révision des bénéfices pour 2026 est importante (environ 27 %), mais les prévisions pour 2027 et 2028 ne devraient pas subir de révisions majeures.



"Kardex poursuit l'accélération de ses investissements dans les ventes, le marketing, la R&D et l'infrastructure informatique afin d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros d'ici 2029-2031" rajoute Jefferies.



"Les investissements (CapEx) devant rester élevés, entre 40 et 50 millions d'euros, en 2026 et 2027. Ces initiatives pèsent temporairement sur les marges et le flux de trésorerie disponible, mais leurs premiers effets positifs sont déjà visibles, avec des réservations record, des gains de parts de marché et une dynamique de ventes croisées renforcée" indique l'analyste en conclusion de son étude.