Kardigan réussit son entrée au Nasdaq après une IPO renforcée

Kardigan a réalisé une entrée en Bourse remarquée au Nasdaq, levant 400 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en Bourse revue à la hausse. L'action du spécialiste des traitements cardiovasculaires a ouvert à 16,25 dollars, au-dessus de son prix d'introduction fixé à 16 dollars, avant de progresser de plus de 22% en séance. Cette performance illustre le retour de l'intérêt des investisseurs pour les sociétés de biotechnologie disposant de programmes cliniques avancés et de perspectives de croissance jugées solides.

Basée à Princeton dans le New Jersey, Kardigan développe plusieurs traitements de précision contre les maladies cardiovasculaires. Son portefeuille comprend notamment les candidats médicaments danicamtiv, ataciguat et tonlamarsen. La direction a indiqué que des résultats importants concernant ces trois programmes sont attendus au cours du premier semestre de l'année prochaine. L'entreprise a été fondée par Tassos Gianakakos et Jay Edelberg, deux anciens dirigeants ayant participé au développement du médicament cardiaque mavacamten chez MyoKardia, rachetée par Bristol Myers Squibb pour 13 milliards de dollars en 2020.



Cette opération s'inscrit dans un contexte plus favorable pour les introductions en Bourse du secteur des biotechnologies après plusieurs années marquées par un accès plus difficile aux capitaux. Les analystes soulignent toutefois que Kardigan pourrait avoir besoin de financements supplémentaires à moyen terme. La société a indiqué dans ses documents boursiers que ses ressources actuelles ne suffiraient pas à financer ses activités pendant au moins douze mois sans nouvel apport de capitaux, même si les fonds levés doivent lui permettre d'accélérer le développement de ses programmes cliniques.