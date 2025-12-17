Bic annonce que sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, son conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de coopter Karen Guerra pour remplacer Carole Callebaut Piwnica.
Pour des raisons personnelles, cette dernière a demandé à être déchargée de son rôle d'administratrice indépendante, présidente du comité des rémunérations et membre du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.
Karen Guerra, dont la cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine AG en mai 2026, a également été nommée présidente du comité des rémunérations et membre du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE.
Experte des secteurs de l'industrie et des biens de consommation, Karen Guerra a occupé, pendant plus de 2 décennies, des postes de direction au sein d'entreprises comme PepsiCo et Colgate-Palmolive, dont elle a été PDG pour la France.
Bic figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de papeterie (37,1%) : stylos à bille, crayons, porte-mines, feutres, stylos correcteurs, gommes, marqueurs permanents, colles, blocs-notes adhésifs, etc. ;
- briquets (36,9%) ;
- rasoirs (24,7%) ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31,8%), Amérique du Nord (37,3%), Amérique latine (19,3%), Moyen-Orient et Afrique (7,4%), Océanie et Asie (4,2%).
