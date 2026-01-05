Karen Massey désignée prochaine CEO d'argenx

argenx annonce que Karen Massey, son actuelle chief operating officer (COO), prendra les fonctions de chief executive officer (CEO) et d'administratrice exécutive, et que son CEO actuel, Tim Van Hauwermeiren, deviendra administrateur non exécutif et président du conseil d'administration.

Tim Van Hauwermeiren succèdera à ce poste à Peter Verhaeghe, qui quittera le conseil d'administration d'argenx après avoir travaillé depuis 2008 pour la société belgo-néerlandaise spécialisée en immunologie.



"Ces changements seront soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale du 6 mai 2026, ce qui autorise une période de transition complète", précise argenx qui indique ainsi "préparer sa nouvelle phase de croissance".