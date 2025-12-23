Katleen Vandeweyer élue présidente du conseil de Vantiva

Vantiva (anciennement Technocolor) annonce l'élection de Katleen Vandeweyer, actuellement administratrice référente, comme présidente de son conseil d'administration, à la suite du départ de Brian Shearer du conseil d'administration.

Le groupe souligne que Katleen Vandeweyer possède une solide expérience en gestion d'entreprise ainsi qu'une forte expertise dans les télécommunications. Elle a récemment contribué à plusieurs conseils d'administration de premier plan en Europe.



"Son travail en tant que présidente du comité d'audit et administratrice référente du groupe ainsi que son solide parcours en matière de leadership dans les affaires et la technologie font d'elle la dirigeante idéale", commente Tim O'Loughlin, CEO de Vantiva.



Dans le cadre de cette nomination et en concertation avec le conseil d'administration et la direction de Vantiva, Brian Shearer a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration.