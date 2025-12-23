Katleen Vandeweyer élue présidente du conseil de Vantiva
Vantiva (anciennement Technocolor) annonce l'élection de Katleen Vandeweyer, actuellement administratrice référente, comme présidente de son conseil d'administration, à la suite du départ de Brian Shearer du conseil d'administration.
Le groupe souligne que Katleen Vandeweyer possède une solide expérience en gestion d'entreprise ainsi qu'une forte expertise dans les télécommunications. Elle a récemment contribué à plusieurs conseils d'administration de premier plan en Europe.
"Son travail en tant que présidente du comité d'audit et administratrice référente du groupe ainsi que son solide parcours en matière de leadership dans les affaires et la technologie font d'elle la dirigeante idéale", commente Tim O'Loughlin, CEO de Vantiva.
Dans le cadre de cette nomination et en concertation avec le conseil d'administration et la direction de Vantiva, Brian Shearer a démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration.
Vantiva est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de connectivité. Le groupe propose, aux opérateurs de réseaux, de télévision payante, de télécommunication et de téléphonie mobile, des équipements haut débit et des équipements vidéo (notamment modems haut débit, passerelles d'accès, extendeurs Wi-Fi, décodeurs numériques et appareils de l'Internet des Objets). En outre, Vantiva propose des des solutions de connectivité dans les domaines du self-stockage et des soins à domicile avec HomeSight® et Smart Spaces.
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13,2%), Etats-Unis (52%), Amérique (11,9%), Royaume-Uni (12,3%), Asie-Pacifique (8,7%) et Afrique (1,9%).