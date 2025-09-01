Katrin Adt prend la tête de la marque Dacia chez Renault

Renault Group fait part de l'arrivée ce jour de Katrin Adt à la tête de la marque Dacia, en remplacement de Denis Le Vot, qui quitte le constructeur automobile. Membre de la leadership team du groupe, elle sera rattachée au chief growth officer Fabrice Cambolive.



Katrin Adt cumule une expérience de près de 26 ans dans l'automobile, au sein de Daimler, et en particulier chez Mercedes-Benz. Juriste de formation, elle a occupé différents postes à responsabilité. Plus récemment elle pilotait l'audit corporate chez Mercedes-Benz.



'Avec une carrière majoritairement centrée sur le domaine de la vente et du 'retail', Katrin a eu à mener plusieurs transformations clés, comme la transition de Smart vers une marque 100% électrique', met en avant le groupe au losange.