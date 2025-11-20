Kaufman & Broad annonce la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un immeuble de bureaux de plus de 30 000 m² à Marseille, auprès d'un acteur majeur de l'énergie, un bâtiment dont la construction s'étendra sur les 3 prochaines années.
Situé à l'angle des boulevards Rabatau et Schloesing, ce projet marque une étape clé dans la requalification d'une friche industrielle de 1,5 hectare en un campus tertiaire 'moderne, performant et exemplaire sur le plan environnemental'.
Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit :
- logements (84,3%) : appartements (91,4% du CA ; 4 323 unités livrées en 2023/24 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (8,6% ; 284 unités livrées) ;
- immobilier d'entreprise (14,1%) : notamment bureaux et locaux d'activités ;
- résidences d'étudiants (0,8%).
Le solde du CA (0,8%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.
