Kaufman & Broad SA figure parmi les 1ers constructeurs français de logements. Le CA par type d'actifs se répartit comme suit : - logements (84,3%) : appartements (91,4% du CA ; 4 323 unités livrées en 2023/24 ; marques Kaufman & Broad et Résidences Bernard Teillaud) et maisons individuelles en village (8,6% ; 284 unités livrées) ; - immobilier d'entreprise (14,1%) : notamment bureaux et locaux d'activités ; - résidences d'étudiants (0,8%). Le solde du CA (0,8%) concerne la vente de terrains et la perception d'honoraires.