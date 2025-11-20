Kaufman & Broad annonce la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un immeuble de bureaux de plus de 30 000 m² à Marseille, auprès d'un acteur majeur de l'énergie, un bâtiment dont la construction s'étendra sur les 3 prochaines années.

Situé à l'angle des boulevards Rabatau et Schloesing, ce projet marque une étape clé dans la requalification d'une friche industrielle de 1,5 hectare en un campus tertiaire 'moderne, performant et exemplaire sur le plan environnemental'.